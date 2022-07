Toma e Di Baggio incontrano il comitato di Izzo su Infermieristica, nuovo ospedale e Centro Alzheimer

Il presidente Toma e l’assessore Di Baggio hanno incontrato a Palazzo D’Aimmo, dopo l’aggiornamento al pomeriggio dei lavori consiliari, alcuni rappresentati del Comitato, fra i quali Emilio Izzo, che, nel corso della mattinata, hanno manifestato davanti alla sede del Consiglio regionale. Prosecuzione del rapporto con l’Università “La Sapienza” per quanto riguarda il Corso di laurea in Scienze infermieristiche, costruzione del nuovo ospedale, attivazione di un Centro Alzheimer sono state le questioni poste dal Comitato sulle quali è stato fatto il punto della situazione.

In relazione al primo punto, ribadendo quanto già dichiarato in altre circostanze, il governatore ha detto di aver inoltrato al rettore dell’Ateneo romano, lo scorso 21 aprile, una proposta di protocollo d’intesa triennale e che, al momento, non è pervenuto alcun riscontro. Ha comunicato, poi, di aver avuto contatti con il rettore dell’UniMol per un’eventuale soluzione alternativa. In merito alla costruzione del nuovo ospedale, ha confermato di aver ricevuto, nei giorni scorsi, da parte del Comune di Isernia, l’indicazione di tre aree sulle quali verranno fatte le opportune verifiche tecniche. Sul Centro Alzheimer, nel sottolineare che si sta procedendo all’attivazione del servizio a Venafro, si è detto possibilista anche sull’apertura di una struttura analoga a Isernia, previo reperimento di locali idonei. Le parti hanno giudicato il confronto costruttivo e positivo.