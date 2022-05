Toma: “Disponibile a ricandidarmi alla presidenza della Regione con il centrodestra”

Il governatore intervistato dall’Agenzia Dire: “Abbiamo seminato, ritengo che dovremo raccogliere”

“Chi semina deve credere nel raccolto, perché se non crede nel raccolto vuol dire che ha seminato male. Io credo nel raccolto che questa Regione avrà per il prossimo quinquennio. Credo di aver seminato bene e quindi mi sono dichiarato disponibile alla colazione di centrodestra a ricandidarmi per la presidenza di questa Regione. La mia è chiaramente una dichiarazione di disponibilità ed una dichiarazione di fede in quel che si è fatto”. Lo ha affermato il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in un’intervista all’agenzia Dire.

“Io – ha sottolineato – lavoro con i numeri: gli altri possono dire, parlare ed argomentare come vogliono, ma io sono abituato a lavorare con i numeri. Nonostante la pandemia, il sisma del 2018 in Molise e nonostante l’attuale situazione di guerra, i numeri hanno dato ragione agli interventi strategici di questa amministrazione. Abbiamo seminato – ha concluso Toma – ritengo che dovremo raccogliere. Vorrei essere fra coloro i quali raccoglieranno nel futuro”.