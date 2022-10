Toma: “Desidero rifare il Presidente e vi dico perché”

Il Governatore uscente spiega perché si sente pronto per un secondo mandato da presidente e dà una buona notizia per la sanità: “Ho trovato due milioni per la Radioterapia al Gemelli”

In una intervista di mezza sera, verso la fine di una lunga giornata di lavoro, Donato Toma spiega al cronista de Il Quotidiano perché si sente pronto per un secondo mandato, perché ambisce a fare di nuovo il presidente del Molise. Intanto, dà la buona notizia che tutti aspettavano: “Insieme all’equipe commissariale, ho individuato nelle pieghe del bilancio della sanità altri due milioni da destinare all’ulteriore finanziamento della Radioterapia al Gemelli. Ora aspetto solo il necessario via libera del Tavolo Tecnico Ministeriale per fare lo spostamento dei fondi, ma non ci sarà alcun problema, la Radioterapia al Gemelli andrà avanti e i malati oncologici avranno tutte le loro cure”.

Sanità regionale e politica in Molise sono due facce della stessa medaglia che, da una parte, ha Donato Toma governatore e, dall’altra, Donato Toma Commissario. Un Giano Bifronte, o una versione metaforica delle monete che venivano coniate per gli “imperatori romani”?

Chissà, certo è che Donato Toma non lo dice, ma lo fa chiaramente capire, che vuole continuare a fare entrambi i “mestieri”, governatore e commissario, soprattutto perché ora si sente finalmente pronto e preparato: “Amministrare la Regione è difficilissimo, non è un’impresa da poco. I primi due anni li devi impiegare solo per capire perfettamente come funziona la macchina tecnico-burocratica, a questo devi aggiungere una situazione ereditata che a dir poco era complessa (e qui il governatore si riferisce ai conti ‘’da pagare’’ che gli hanno fatto trovare i suoi predecessori, n.d.r.), infine, ora che ho capito come funziona, sarebbe un grosso errore politico buttare a mare la mia esperienza e puntare su una nuova figura che dovrebbe ripartire da zero. Ho la mia struttura già pronta, ricandidare me significherebbe puntare sul sicuro, ma se verrà fatta un’altra scelta dal Centrodestra, io l’accetterò”.

Insomma, ricandidatemi perché è la scelta giusta, uno più esperto e bravo di me, sul mercato politico regionale, al momento non c’è. Questo il succo del discorso che, a cuore aperto, fa il presidente a Il Quotidiano. Quando replichiamo, dicendo che Iorio, più o meno, afferma le stesse cose “sono il più bravo e il più esperto”, Toma non affonda la lama, questa volta non attacca il suo predecessore e si limita a dire diplomaticamente che la scelta tra sé stesso e Iorio non spetta a lui. Anche per gli altri potenziali avversari: Gravina, Balducci, Fanelli poche parole, anzi, all’ultima dedica il classico aforisma Berlusconiano: “Chi è la Fanelli? Non la conosco”. Probabilmente Toma non ha digerito gli attacchi che, frequentemente, gli arrivano dalla capogruppo del Pd in consiglio regionale. Tornando al Centrodestra e alle frizioni interne a Forza Italia, derivanti dallo sconquasso provocato dal coordinatore provinciale, Francesco Roberti, che ha dichiarato di aver votato al Senato Fratelli d’Italia, l’augurio di Toma è che tutto rientri al più presto, per il bene della coalizione.

Coalizione tormentata che, alla Regione, sta pensando addirittura ad una mozione di sfiducia, gli chiediamo, e lui risponde:

“Una questione che non esiste, parleremo di mozione di sfiducia quando verrà presentata, lo ritengo abbastanza difficile”. In effetti, non ha torto, pensare a un consigliere regionale molisano che rinunci ad almeno sei-sette stipendi è cosa ardua e improbabile. Ma, a proposito di indennità, qual è il conto che i consiglieri devono farsi per gli stipendi da riscuotere ancora in questa legislatura? Quando si voterà presidente?

“Sento parlare di accorpamento con le regionali del Lazio o della Lombardia, è un discorso che respingo. Il Molise ha una sua specificità e accorpare le nostre elezioni a quelle di altre regioni potrebbe farci bene, come potrebbe farci male. E’ meglio andare per la nostra strada. Il 23 aprile scadono i cinque anni e quando sarà il momento decideremo la data del voto”.

Tecnicamente in Molise, dopo il 23 aprile, ci sono ulteriori 60 giorni per fissare le elezioni, insomma pare di capire che si possa votare fino a domenica 18 giugno 2023. Vedremo, per ora due notizie sono sicure: più soldi per la radioterapia al Gemelli e la voglia di ricandidarsi di Donato Toma. (edg)