Toma da Napoli: il Sud vince se amministra #perbene

Il governatore posta un video su Facebook dall’evento organizzato da Forza Italia “Il Sud che vince”

Il presidente della Giunta regionale, Donato Toma, oggi in missione a Napoli per l’evento organizzato da Forza Italia “Il Sud che vince”. L’iniziativa politica dei parlamentari europei azzurri si è tenuta al Grand Hotel Vesuvio ed ha visto la partecipazione del vicepresidente nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, Maria Stella Gelmini (capogruppo FI alla Camera) e Anna Maria Bernini (capogruppo FI al Senato). Il governatore del Molise affida ad un video Facebook il suo pensiero: “Il Sud che vince è una realtà che può realizzarsi. Il Meridione è una parte fondamentale dell’Italia, è un mercato eccezionale per il Nord, è un bacino di risorse paesaggistiche, industriali e di sviluppo per l’Europa. Il Sud deve dimostrare le proprie capacità di amministrare bene”.