Toma congela le dimissioni da commissario ad acta: «Ne discuterò con i ministri Tajani e Schillaci»

La decisione è maturata questa mattina, prima di notificarle al consiglio dei ministri, dopo la telefonata del vicepremier e ministro degli Esteri

Donato Toma sospende le dimissioni da commissario ad acta, annunciate sabato mattina in conferenza stampa, dopo la telefonata ricevuta dal vicepremier e ministro degli esteri, nonché coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

«Ho ricevuto proprio questa mattina – ha affermato il presidente – la telefonata dei Antonio Tajani che mi ha chiesto di congelare le dimissioni. Era ciò che mi aspettavo e che avevo comunicato anche durante la conferenza stampa di sabato. Un intervento del governo per fare il punto della situazione sulla sanità molisana. Ciò è avvenuto questa mattina e il vicepremier mi ha chiesto di poter valutare con lui e il ministro Schillaci il da farsi. L’incontro ci sarà questa settimana e per tale ragione Tajani mi ha pregato di temporeggiare. Io gli ho ribadito che non posso portare avanti un commissariamento non basato su un intervento politico. Per tale ragione in settimana ne discuterò con Tajani e il ministro della Salute Schillaci e insieme prenderemo una decisione per il bene della sanità molisana».