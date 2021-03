Toma: “Con le dimissioni di Giustini si chiude una pagina nera, la responsabilità della sanità torni al presidente”

“Con le dimissioni del commissario alla sanità, Angelo Giustini, – ha scritto il governatore Donato Toma – si chiude una pagina nerissima per il Molise. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle il fallimento di un modello gestionale, quello derivante dal Commissariamento, che – avendo in esclusiva la gestione della sanità molisana – ha solo aumentato il debito e non ha saputo prendere le decisioni necessarie sull’emergenza Covid. Sarebbe opportuno che i registi politici di queste scelte fallimentari chiedano scusa ai molisani. Mi auguro che vi sia la fine del Commissariamento, come chiesto anche dal sottosegretario Pierpaolo Sileri, e che sia data finalmente la possibilità al Presidente della regione di poter avere la responsabilità della gestione della sanità. Lo sto chiedendo da oramai tre anni. Ad ogni modo confido nella saggezza del Presidente Draghi.”