Toma: ci stiamo avvicinando al picco del contagio, massima attenzione

Coronavirus: attraverso un video messaggio il presidente della Regione Molise, Donato Toma, invita tutti al massimo rispetto delle regole per cercare di arrestare il diffondersi del virus in regione. «Mai come ora, occorre la massima attenzione». Il governatore è in continuo contatto con la task force per monitorare la situazione. La popolazione molisana si sta comportando bene, il Molise è la regione con meno contagi. Intanto, come annunciato in queste ore, la Regione ha varato diverse iniziative per lavoratori e imprese. «Dietro ogni serranda abbassata c’è una microimpresa che non sta guadagnando e probabilmente dietro quella famiglia ci sono tanti bambini, per questo abbiamo previsto delle misure per famiglie e per chi è in difficoltà.