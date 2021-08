Toma: “Chiediamo subito al Governo lo stato di emergenza per gli incendi”

“Chiediamo subito al Governo lo stato di emergenza per gli incendi che hanno colpito la nostra regione. Appena avremo una stima dei danni chiederemo le somme necessarie -ha affermato questa mattina il presidente Toma in apertura della seduta del Consiglio regionale- La Regione è attiva da ieri. Si è costituito il Centro di coordinamento Soccorsi presso la Prefettura di Campobasso. Siamo all’opera con la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, la Croce Rossa e tutti i soggetti che stanno dando un importante contributo nei soccorsi. Esprimo solidarietà a nome della Regione a chi è stato direttamente coinvolto dai roghi: imprenditori, cittadini e famiglie che erano in vacanza. Siamo vicini a queste persone, e siamo pronti a intervenire.