Toma chiede di tenere aperti barbieri, parrucchieri ed estetisti in zona rossa anche nel prossimo Dpcm

Si è tenuta questo pomeriggio, lunedì 1 marzo, la Conferenza Stato Regioni in vista del nuovo Dpcm che emanerà il presidente Draghi per le regole che saranno valide dal 6 marzo e presumibilmente per un mese. Il presidente della Regione Donato Toma ha fatto sapere di aver chiesto al Premier convenzioni con ristoratori e di lasciare aperti, sia in zona arancione, sia in quella rossa, parrucchieri, barbieri ed estetisti.

“Ho chiesto al Presidente Draghi, tramite la Conferenza Stato-Regioni, – ha scritto il governatore Toma – che il prossimo DPCM specifichi la possibilità, sia in zona arancione che in zona rossa, di usufruire di convenzioni con ristoranti laddove la struttura ricettiva ne fosse sprovvista.

Ho, inoltre, evidenziato l’opportunità di consentire l’apertura, anche in zona arancione e rossa, dei parrucchieri, barbieri ed estetisti con le dovute misure di sicurezza.”