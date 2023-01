Toma bis, Cavaliere o Tartaglione? Forza Italia alle prese con il toto candidato per le Regionali

«Urge tavolo del centrodestra entro metà gennaio». Così ha tuonato l’eurodeputato Aldo Patriciello qualche giorno fa. In vista delle Regionali di primavera, si dovrebbe votare a fine maggio, inizio giugno, il centrodestra molisano è alle prese con il toto candidato. Anche per questo il massimo esponente di Forza Italia in regione ha chiesto un confronto agli altri partiti della coalizione. Quel posto, come noto, spetta, su indicazioni delle segreterie nazionali, a Forza Italia. E così è scattato il toto candidato.

Posto che dovrebbe spettare, sempre seguendo la ratio dei partiti nazionali che hanno già ricandidato gli uscenti Fontana e Fedriga in Lombardia e Friuli, a Donato Toma. Che lo rivendica con forza. L’attuale presidente, però, deve superare delle resistenze importanti. Prima tra tutte proprio quella dell’eurodeputato, dal momento che tra i due, da qualche tempo, come noto, non corre più buon sangue. Stesso discorso per la Lega che ha posto il veto su Toma e sarebbe pronta ad uscire dalla coalizione in caso di ricandidatura dell’uscente. Poi ci sono delle frange di Fratelli d’Italia, capeggiate da Iorio e Di Sandro, che si oppongono al Toma bis. Ma la posizione del governatore sembra comunque essere forte a Roma.

Le alternative, al momento, all’interno di Forza Italia Molise, sembrano essere due. Più forte quella dell’attuale assessore Nicola Cavaliere che sembrerebbe essere “spinto”, secondo i ben informati, anche dal senatore Claudio Lotito. In corsa, ma con meno chance ad oggi, anche la coordinatrice regionale del partito Annaelsa Tartaglione. La quale preferirebbe restare a Roma e starebbe aspettando le nuove nomine di primavera per un ruolo di rilievo.

Se non si dovesse trovare la quadra all’interno del partito, non è da escludere che si possa virare su un’altra figura, sempre indicata da Forza Italia, partito a cui spetta, come detto, l’indicazione finale. redpol