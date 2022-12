Toma: “Bilancio pesantemente positivo, abbiamo posto le basi per la ripresa dopo gli anni del Covid”

Ultima conferenza stampa di fine anno del presidente della Regione in vista del voto della prossima primavera: “La nostra sanità punterà sulla medicina del territorio per garantire a tutti e ovunque il diritto alla salute. Il 2022 è stato l’anno delle conferme: dai numeri incredibili del nostro turismo ad una programmazione culturale di gran qualità”

“È un bilancio pesantemente positivo. Ci sono delle cose che non abbiamo portato a termine in relazione al programma di governo del 2018 che riguardano la sanità, ma allora non avevo i poteri per realizzare un Dea di II livello. Oggi ci sarebbero tutte le possibilità per farlo”. Esauriti i saluti e i ringraziamenti di rito, il presidente della Regione, Donato Toma – con accanto il vicepresidente che si era dimesso per sbloccare lo stallo dei lavori in I commissione, Vincenzo Cotugno, l’assessore Quintino Pallante e il sottosegretario Roberto Di Baggio – è partito dall’argomento del momento, con annesso ritornello (in ossequio al suo talento naturale e anche ostentato, all’occorrenza, di chitarrista, ndr) sui poteri o non poteri del commissario ad acta), nella sua ultima conferenza di fine anno considerando che nella prossima primavera si andrà al voto.

“La sanità – ha proseguito il governatore-commissario – è al centro di novità importanti. Abbiamo approntato il Programma operativo sanitario, che definisce la programmazione sanitaria molisana fino al 2024. Un atto strategico di grande rilevanza rispetto al quale sono state raccolte le Osservazioni degli stakeholder, alcune delle quali condivisibili. Annotazioni che abbiamo girato ai ministeri affiancanti, siamo adesso in attesa che gli stessi ci diano indicazioni per rendere eventualmente effettivo l’atto per ora definito in una bozza”.

Il nuovo anno “sarà quello in cui, mediante una precisa programmazione, contiamo di dare una svolta decisa a un settore in costante sofferenza. I disavanzi del sistema sanitario – ha evidenziato Toma – sono un fardello che il Molise si è caricato sulle spalle da diverse legislature ormai. Lavoriamo in condizioni complesse perché complesso è anche il quadro di riferimento nazionale. Le carenze dei sistemi sanitari, dalla penuria di medici ai conti in rosso, sono questioni che investono quasi tutte le Regioni italiane: il Molise non è messo meglio di altri ma neanche peggio, questo è il motivo per cui ritengo corretto contestualizzare il momento e comprendere il motivo per cui la Sanità, in particolare la nostra, punta oggi sulla medicina del territorio, la giusta via per riorganizzare adeguatamente il sistema e garantire a tutti e ovunque il diritto alla salute”.

Nell’anno che va a chiudersi “abbiamo posto le basi per la ripresa secondo i nuovi canoni imposti dalla programmazione sanitaria. Le risorse stanziate dal Pnrr – ha puntualizzato il commissario – sono notevoli: ci aiuteranno a fronteggiare le criticità che riguardano l’assetto della medicina territoriale. Il Piano prevede la creazione delle Case della Comunità, il potenziamento delle prestazioni medico-sanitarie a domicilio e l’attivazione degli Ospedali di Comunità. In Molise siamo partiti con l’individuazione dei presidi da realizzare o implementare”.

In questo senso, “lo stato di attuazione del Por Fesr e Fse 2014-2020 “è avanzatissimo, oltre il 91% del Programma. In termini di impegno e spese siamo al 67%, un passo avanti importante che è stato certificato dalla Commissione europea e dalle istituzioni nazionali. Stiamo naturalmente lavorando anche sul Pr Molise FESR e FSE per il periodo 2021-2027. Il nuovo Programma regionale, approvato con decisione della Commissione europea del 21 novembre, poggia su una dotazione finanziaria di 402 milioni di euro”.

A livello infrastrutturale e di grosse prospettive di potenziamento, “il 2022 è stato l’anno del riconoscimento del Porto di Termoli nel sistema portuale del mare Adriatico territoriale. Novità salienti riguardano la Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014/2022 che è alle fasi conclusive. Dei 33 interventi previsti ne risultano attivati 32. Molti beneficiari godranno di un finanziamento utile per mantenere la competitività anche in aree minori e marginali”.

Alla voce ‘dissesto idrogeologico’, “le frane di Civitacampomarano e Petacciato meritano una nota a parte per l’importanza particolare che rivestono. A Civitacampomarano è stato presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica che è in corso di validazione prima dell’approvazione definitiva. Vi annuncio che il gruppo di progettazione si è impegnato a rappresentare l’intervento direttamente alla cittadinanza. A Petacciato sono in corso i sondaggi e si lavora sul quadro conoscitivo. Dopo la primavera dovremmo partire con gli interventi veri e propri. È un’attività molto complessa da realizzare con attenzione. Siamo comunque a buon punto.

In merito al Servizio Idrico Integrato, “con l’utilizzo dei Fondi FSC 2014-2020 è stato approvato il progetto del valore di 3 milioni di euro di mappatura digitale con relativo monitoraggio e telecontrollo della rete idrica molisana che consegue il duplice obiettivo di ridurre al minimo sia le perdite idriche che i costi di manutenzione e gestione della rete e la salvaguardia dell’ambiente mediante delle strumentazioni tecnologicamente all’avanguardia.

In ultima analisi “il 2022 è stato l’anno delle conferme: dai numeri incredibili che ha fatto segnare il nostro turismo a una programmazione culturale di grandissima qualità ma anche di quantità visto che, soltanto un mese fa, abbiamo presentato un cartellone con 77 eventi per un totale di circa 300 giorni di spettacoli e cultura previsti nel 2023. Lo attesta anche l’Istat: Il Molise è l’unica regione che nel 2021 ha fatto registrare, rispetto al 2019, un incremento delle presenze nel complesso degli esercizi ricettivi, con una variazione pari al 3,7 per cento delle presenze totali. È una bella soddisfazione, siamo stati gli unici in Italia con il segno positivo”. (adimo)