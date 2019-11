Toma: «Basta fake news, vi dimostriamo come stiamo governando per bene»

Il governatore: «Prima si parlava del Molise per i disservizi, ora per il super attivismo»

Un messaggio sulla sua pagina Facebook per dire stop alle fake news. Il governatore Toma, al centro di numerose polemiche negli ultimi giorni, finite anche sulla stampa nazionale, interviene pubblicamente per «raccontare la storia della delibera in videoconferenza. Una modalità – dichiara Toma – che usa anche mio figlio 11enne. Siamo in piena epoca della dematerializzazione. Ora hanno scoperto – prosegue il presidente – che sono il più presente alla conferenza delle Regioni e siamo una delle poche Regioni d’Italia che tiene riunioni in Giunta anche in maniera telematica, siamo efficienti e all’avanguardia. Prima si parlava del Molise per i disservizi – puntualizza Toma – ora si parla del super attivismo. Adesso inauguriamo una fase 2: inizieremo a comunicare sistematicamente i risultati, basta fake news. Ora vi dimostriamo – conclude – come stiamo governando per bene».