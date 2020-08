Toma: «Arrivo dei migranti, il Governo deve rispettare l’enorme sacrificio dei molisani»

«Gestire i flussi in accordo con le regioni e non imporli unilateralmente»

«Siamo stati i primi ad applicare le norme per contrastare il contagio. La nostra comunità ha risposto in maniera straordinaria – così il governatore Toma in un post affidato ai social – Adesso chiediamo con forza al Governo di rispettare l’enorme sacrificio di tutti, di effettuare rigorosamente tutti i controlli sanitari a chi arriva in Italia e di gestire i flussi di immigrati in accordo con le regioni e non di imporli unilateralmente. Questo per tutelare i diritti e la salute di chi vive qui e di chi arriva».