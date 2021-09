Toma approva il programma operativo: c’è il Punto Nascita in “collaborazione” con Vasto

“Ottimizzare le risorse umane e logistiche, evitando lo spostamento di pazienti tra una struttura e l’altra” attraverso una collaborazione tra l’ospedale di Termoli e quello di Vasto “con modalità da definire in futuri accordi” per “assicurare alla popolazione residente sulla fascia costiera di Molise e Abruzzo un presidio che eroga prestazioni di alta complessità”. E’ lo stralcio del programma operativo sanitario relativo al Punto Nascita di Termoli contenuto nel documento che è stato firmato dal presidente della Regione Molise, e commissario ad acta per la sanità, Donato Toma, nella giornata di ieri 9 settembre. Una firma che è significativa perché si tratta del primo atto di Toma in qualità di commissario ad acta e perché si torna a parlare del punto nascita del San Timoteo di Termoli, da anni sotto la lente di ingrandimento in quanto non raggiunge i 500 parti annuali stabiliti per legge per la sopravvivenza dei punti nascita. E così, dopo che era stato eliminato dalla cartina dei punti nascita regionali del Molise, adesso potrebbe “sopravvivere” grazie alla collaborazione con il San Pio di Vasto. Lo stralcio, che pubblichiamo al termine del pezzo e che è contenuto nel documento che inseriamo in allegato, parla chiaro. “E’ mantenuto nel presidio ospedaliero di Termoli la Cardiologia e l’Emodinamica. Il presidio si connota, infatti, per rilevanti volumi di attività in tale disciplina in particolare con riferimento alle procedure endovascolari terapeutiche e diagnostiche, con capacità attrattive anche per i pazienti residenti nelle regioni confinanti. Per l’ospedale di Termoli, inoltre, sono previsti accordi di collaborazione con l’azienda sanitaria Chieti-Lanciano-Vasto, in particolare con l’ospedale San Pio di Vasto, la Stroke Unit, l’Emodinamica, la Traumatologia, e il Punto Nascita da definire con modalità in accordi futuri tra cui anche l’organizzazione di equipe miste di professionisti che si sposteranno da un presidio all’altro per gestire in maniera più adeguata prestazioni ad elevata complessità, ottimizzando le risorse umane e logistiche ed evitando lo spostamento di pazienti fra una struttura e l’altra. La collaborazione tra i due ospedali assicura alla popolazione residente sulla fascia costiera di Molise e Abruzzo un presidio che eroga prestazioni di alta complessità”. All’interno del programma operativo è prevista anche la “sopravvivenza” del Caracciolo che resta presidio di area disagiata. Dunque L’ospedale di Agnone resta presidio di area disagiata mentre come anticipato il punto nascita al San Timoteo è stato previsto in collaborazione con il vicino Abruzzo.

