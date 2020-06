Toma alla Plenaria del Comitato delle Regioni: “Ci aspettiamo fondi dalla comunità europea” (IL VIDEO)

Nel pomeriggio di oggi, martedì 30 giugno, il presidente della Regione Molise Donato Toma è intervenuto alla Plenaria del Comitato delle Regioni a Bruxelles. Il governatore ha sottolineato come “con il bilancio regionale non si riesca ad intervenire economicamente per il sostegno alle imprese che hanno subito questa pandemia”. Pertanto Toma ha ravvisato “la necessità di ricevere fondi dalla comunità europea e che ci sia una semplificazione della burocrazia. Perché il virus – ha concluso il presidente – non dà tempo alla salute e all’economia”.

