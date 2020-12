Toma a “Un giorno da pecora” (Rai Radio 1): la zona rossa sarebbe simile al lockdown di marzo

Il Presidente della Regione Molise, Donato Toma interviene sulle misure restrittive che dovrebbero essere adottate nelle prossime ore durante la trasmissione “Un giorno da pecora” andata in onda su Radio Rai 1 nel pomeriggio del 18 dicembre 2020. «In conferenza Stato Regioni – ha detto Toma – Ci siamo confrontati, ognuno dice la sua. In questo momento abbiamo capito che c’è un indirizzo governativo abbastanza definito. La mia posizione? Avevo espresso quel che poi secondo me si farà, zona rossa nei festivi e pre festivi, arancione durante gli altri giorni.

C’è inoltre – ha aggiunto – l’ipotesi con deroga per massimo due persone che si devono muovere per trovare qualche parente solo. Nei comuni sotto 5 mila abitanti ci si dovrebbe muovere nel raggio di 30 km. Sarebbe una zona rossa simile al lockdown di marzo. In Molise – ha detto ancora Toma – molti sono già rientrati e censiti e si sono fatti tampone e tanti altri stanno per rientrare. Il piccolo Molise? Deve essere molto prudente» ha concluso Toma.