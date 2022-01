Toma a “Un giorno da Pecora”: canta per Geppy e spinge per Berlusconi (VIDEO)

Il presidente della Regione favorevole all’abolizione dei colori: non è più il caso, non servono

“Con gli altri presidenti abbiamo parlato di abolire i colori delle regioni, non è più il caso, ne ho parlato con Fedriga. Non è più il caso. Bisogna togliere i colori, le discriminazioni che ad oggi servono ben poco».

Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, durante la trasmissione “Un giorno da pecora” in onda su Rai Radio 1.«Abbiamo – ha continuato Toma – discusso anche di un accordo con i medici di medicina generale».

Il Governatore del Molise ha anche parlato dell’elezione del Presidente della Repubblica, ribadendo che voterà per Silvio Berlusconi. «Con me ha un rapporto di amicizia solido. Se mantiene la posizione e il centrodestra mantiene la posizione io voterò per Silvio Berlusconi. L’ho sentito – ha concluso il presidente della Regione Molise – molto tonico».