Toma a tutto campo: “Nel mio staff un nuovo consulente esperto di contabilità”. 118? “Soluzione vicina”

“Sulle terze dosi siamo i primi in Italia, dobbiamo tenere sotto controllo la pandemia”

Toma a tutto campo. Il presidente della Regione affronta i temi di maggiore attualità, non lesinando stilettate ai suoi predecessori per quanto riguarda il bilancio regionale. “Il mio staff consulenziale si arricchirà a breve di una figura, esperto di contabilità pubblica perché dobbiamo essere precisi e circostanziati su tutto ciò che riguarda i conti della Regione.”

Pandemia e terze dosi

Poi un passaggio sulla pandemia in vista della quarta ondata che sembra stia arrivando. “Il Molise lavora per assicurare la terza dose a tutti quelli che ne hanno diritto per età e fragilità e stiamo accelerando in tal senso. Siamo i primi in Italia per terze dosi, ovviamente in rapporto alla popolazione. I dati sulla pandemia per fortuna da noi sono ancora confortanti e il tasso di ospedalizzazione è molto basso. Ma lavoriamo perché la situazione resti sotto controllo.”

Volontari 118

L’ultimo intervento è per i volontari del 118: “Abbiamo affinato la bozza di accordo per chiudere questa vicenda in maniera soddisfacente per entrambe le parti. Non ci sarà un aumento del rimborso per i volontari ma stiamo vedendo se la Regione ha la possibilità di rimborsare eventuali assunzioni.”

