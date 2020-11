Toma a “Titolo V”: «L’anello debole in Molise è il commissariamento» (VIDEO)

«In Molise il piano Covid lo doveva redigere il commissario ad acta. Lo ha fatto su mio stimolo a tempo debito. Il tavolo emergenziale l’ho insediato io. L’anello debole di comando è il commissariamento che crea anche a me, che sono autorità di Protezione Civile, difficoltà quando devo prendere delle decisioni rapide, perché ogni volta devo chiedere autorizzazione al commissario. Questo rallenta le scelte in momenti di emergenza». Così il presidente della regione Molise, Donato Toma, durante il suo intervento in diretta, nella serata di venerdì 13 novembre durante la trasmissione di Rai3, Titolo V.