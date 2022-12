Toma a Telethon Molise: “Iniziativa preziosa, sostenere la ricerca è dovere che impegna tutti”

Felice di essere presente a Telethon Molise, momento di confronto per approfondire il tema delle malattie rare e conoscere i risultati della ricerca curata dagli studiosi, in questo caso anche studiosi molisani”.

Lo ha detto il predidente della Regione Molise Donato Toma intervenendo questa mattina a chiusura dell’incontro organizzato presso La Molisana dal professor Guido Cavaliere in collaborazione con Telethon e La Molisana.

“Non c’è progresso senza conoscenza – ha proseguito Toma – e non c’è conoscenza senza un dialogo costante e proficuo tra chi, in prima linea e a vario titolo, opera per il benessere di tutti i cittadini, nessuno escluso. Questo è il motto che dobbiamo fare nostro: nessuno deve essere escluso.

“Sostenere la ricerca è un dovere che impegna tutti.

Un piccolo passo in avanti nella cura di una malattia genetica o di una malattia rara rappresenta un enorme passo in avanti della civiltà”.

Presenti in qualità di relatori il professor Germano Guerra, direttore del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute dell’Unimol, la dottoressa Alba Di Pardo, specialista in Genetica medica del Neuromed, il professor Giovanni De Gaetano, presidente dello stesso Istituto e il professor Silvio Garofalo, Direttore del Laboratorio di analisi dell’Ospedale ‘Cardarelli’.

“I temi che avete affrontato al tavolo – ha detto loro il presidente Toma – sono di notevole interesse scientifico: la sindrome di Brugada, le malattie rare non neurodegenerative, le varianti genetiche rare che causano malattie comuni.

“La ricerca è determinante per queste e altre malattie. Occorre lavorare tutti insieme con l’obiettivo di migliorare una cura e definire con sempre maggiore accuratezza una diagnosi, in sostanza – ha concluso Toma – migliorare la vita di chi è affetto da una malattia rara”.