Il presidente della Regione Molise Donato Toma è intervenuto questa mattina a Radio24 per parlare dell’emergenza Covid in Molise: “Stiamo contenendo il contagio grazie ad un distanziamento naturale e a misure rigide. Siamo stati gli unici a non aver riaperto discoteche e sale da ballo. Ora i contagi sono aumentati, ma abbiamo la situazione sotto controllo: stiamo esaminando interi paesi”.

