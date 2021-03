Toma a Radio1: “Se usciamo dalla zona rossa perché dovremmo chiudere a Pasqua?”

“In Molise abbiamo scelto di andare prima in zona rossa, avevamo dati aggiornati e sapevamo che prima o poi ci saremmo finiti. Spero però che se la situazione migliorerà poi a Pasqua non dovremo stare chiusi”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il governatore del Molise Donato Toma. “Se noi dovessimo uscire dalla zona rossa con dati confortanti, andando in zona arancione o addirittura gialla, perché dovremmo chiudere a Pasqua?”, ha ribadito Toma a Radio1. Quando crede che potreste uscire dalla zona rossa? “Tra 10 o 15 giorni al massimo, a cavallo di Pasqua insomma”. Secondo lei ha senso istituire delle zone rosse nel weekend? “Si, limitare gli spostamenti nel weekend avrebbe senso perché è di sabato e di domenica che le persone escono di più”.