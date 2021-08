Toma a Pietrabbondante parla di sanità: “Azzerare il debito si può”. Elezioni a Isernia: “Scelgano i cittadini”

Pietrabbondante, firmato dal presidente della Regione Donato Toma, il protocollo di intesa per la la valorizzazione del sito archeologico. Un’intesa tra gli enti voluta da Polo museale, Regione Molise, Soprintendenza, Assomab, Unimol e Comune di Pietrabbondante. Nell’occasione il governatore ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla sua nomina a Commissario della Sanità e sulle future elezioni comunali di Isernia, replicando a Iorio, che aveva dichiarato di non voler fare alleanze con Toma. Per la sanità il presidente ha detto: ”Degrassi aveva iniziato un lavoro duro, ho chiesto di nuovo al Ministero di reperire fondi per il Molise ed essere a fianco di questa Regione. Il primo obiettivo che mi propongo è superare il commissariamento, a noi interessa riportare la gestione della sanità molisana in consiglio regionale, prima di arrivare a quel punto abbiamo la necessità di azzerare il disavanzo. Ci vuole solo volontà politica: i commissari che non erano anche presidente avevano problemi quando si rapportavano sotto il profilo politico con il Governo, io da Governatore spero di averne meno. Se i molisani mi lasceranno fare, nei prossimi sei mesi, potrà essere messo a punto un piano di risanamento del Molise”.

