Toma a Isernia conferma: “I soldi per il nuovo ospedale ci sono”

Pos, nuovo ospedale e, nell’attesa, reintegro dei vuoti nell’organico del Veneziale. Un confronto, quello tra Toma e il consiglio comunale di Isernia, che ha confermato entrambe le posizioni. Toma ha ripetuto che i soldi per il nuovo ospedale ci sono, bisogna solo che il comune indichi l’area. Sempre il commissario-presidente ha anche detto che, nel nuovo Pos, è prevista la conferma di Emodinamica in Cardiologia, così come Ostetricia e la riapertura della Stroke Unit. Neanche una parola su senologia.

Né Castrataro, nella sua replica a Toma, ha spinto per il ripristino del servizio al Veneziale, provocando il forte dissenso dell’assessore Francesca Scarabeo. Sempre Castrataro ha confermato l’assenso di Palazzo San Francesco alla costruzione di un nuovo ospedale ma, prima, bisogna intervenire subito per 118, Pronto Soccorso e tutti i reparti che sono a corto di sanitari. La conclusione è che le posizioni restano abbastanza distanti, soprattutto perché ad oggi medici non ce ne sono per ripristinare i servizi soppressi del Veneziale e non si vede come potrà funzionare un nuovo ospedale senza il personale. Insomma un incontro, tra Toma e il Consiglio comunale di Isernia, che non ha portato nessuna vera novità.