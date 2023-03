Toma a colloquio da Berlusconi insieme ai governatori di Forza Italia: «Ci aiuterà per la campagna elettorale»

Il presidente della Regione: «Da domani fari puntati sulla sanità: in programma incontri con la Gallo, Bonamico e con i privati convenzionati. Ma attendo atti concreti da Roma»

Un pranzo ad Arcore con il presidente Berlusconi e gli altri governatori di Forza Italia. Il presidente Toma ha trascorso l’intero pomeriggio nella villa del Cavaliere e ha avuto modo di confrontarsi con lui anche in merito alle prossime Regionali. «Gli ho ricordato che la nostra regioni andrà ad elezioni – ha commentato Toma – e mmi ha assicurato che si sarebbe impegnato nella campagna elettorale. Ma abbiamo parlato anche di altro, della presenza del partito sul territorio, delle attività dei governatori a supporto del partito, di autonomia differenziata. Un pomeriggio di confronto tra noi 5 governatori, il presidente Berlusconi e la compagna Marta Fascina.»

Incontro reso noto dallo stesso leader di Forza Italia. «Oggi – ha scritto l’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi sui social, postando anche la foto – ho avuto il piacere di incontrare i Presidenti di regione di Forza Italia.

È stato un importante momento di confronto su tutti i temi dell’agenda politica. Infrastrutture, transizione energetica, situazione geopolitica, flussi migratori, autonomia differenziata e riforme istituzionali.

I nostri governatori sono in prima linea per dare risposte tempestive ed efficaci ai cittadini, in piena e costante sintonia con il Governo.»

Dunque le quotazioni dell’attuale governatore del Molise sono in risalita dopo le indiscrezioni romane che vorrebbero il coordinatore nazionale Antonio Tajani intenzionato a puntare sull’uscente o sulla coordinatrice regionale del partito e in seguito all’incontro odierno con Silvio Berlusconi.

«Da domani torniamo a concentrarci sulla sanità – ha concluso Toma –. E’ in programma una riunione con la Gallo e nei prossimi giorni ci sarà un summit con il sub commissario Marco Bonamico e poi ragioneremo con i privati convenzionati che hanno chiesto un nuovo incontro. Ma attendo, come detto, atti concreti da Roma alle mie risoluzioni entro 48 ore».