Toglieva ai ricchi per donare ai poveri. Due piazze in Molise intitolate al Papa benefattore

Fu Papa e fu benefattore, a lui sono dedicati interi capitoli nei libri di storia. Papa Benedetto XIII, al secolo Vincenzo Maria Orsini, parroco, vescovo e cardinale, originario di Gravina in Puglia.Un invisibile cordone ombelicale lo lega al Molise e due studiosi come il torese Giovanni Mascia e lo storico e giornalista di Gravina in Puglia, Pinuccio Massari, hanno riannodato questo legame e riportato alla luce dopo secoli di buio storico un personaggio che merita tutta la nostra considerazione. Oggi 21 agosto, due comunità in provincia di Campobasso, come Toro e San Giovanni in Galdo, hanno intitolato quasi all’unisono al Papa Benefattore due piazze e sagrati ripercorrendo a tratti con dovizia di particolari la vita di questo personaggio che toglieva ai ricchi e donava ai poveri.Alla base delle due intitolazioni, va ricordato che il cardinale Vincenzo Maria Orsini (Gravina di Puglia 1650 – Roma 1730) ha ricoperto la carica di abate di Santa Sofia di Benevento (1696-1725), nella cui giurisdizione feudale ricadevano i feudi molisani di Toro e San Giovanni in Galdo, che in quanto tali hanno goduto per circa sette secoli (1092-1785) del grande privilegio della immunità fiscale. Il cardinale che alla carica di abate, e quindi di signore feudale, univa anche la dignità di arcivescovo di Benevento (1686-1730), e quindi di signore spirituale delle due comunità molisane allora ricadenti nell’arcidiocesi beneventana, è stato assai prodigo di attenzioni, nei loro confronti, come specificato nelle motivazioni contenute nelle delibere di Toro e San Giovanni in Galdo.