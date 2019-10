Togliamoci le pulci, due giorni dedicati al mercatino dell’usato

I prossimi 19 e 20 ottobre nel centro storico di Isernia sarà possibile acquistare e scambiare oggetti, vestiti e giocattoli



ISERNIA. Una due giorni dedicata all’usato. I prossimi 19 e 20 ottobre, nel quartiere Codacchio, nei pressi della Fontata Fraterna, ci sarà un mega mercatino delle pulci, dove sarà possibile scambiare e vendere oggetti usati e che in casa ormai non trovano più posto in casa. Una due giorni organizzata dal cartellone culturale “Preistoris”, sodalizio che ha ideato la prima edizione di “Magnastoria” e che sta mettendo le basi anche per “BrindIsernia”, evento che si svolgerà la notte di San Silvestro. Ma l’attenzione ora è concentrata su questa due giorni dedicata all’usato, con la speranza che venga bissato il successo ottenuto dalla tavolata da record svoltasi lo scorso settembre. Un evento pensato per i cittadini, tant’è che sono esclusi venditori ufficiali e titolari di partite iva che operano nel mondo del commercio. Dai libri alle pentole, dai bicchieri ai capelli, dai motori ai vinili, sarà possibile vendere, acquistare o scambiare di tutto, con uno spazio dedicato ai bambini e ai loro giocattoli. «Sarà un numero “zero” in quanto già si immagina per il futuro di poter occupare una o due volte l’anno, l’intero centro storico tanto da prefigurare un’apoteosi di presenze in tutti i vicoli e piazzette. Chi fosse interessato al momento può contattarmi al numero 347 6402951, nelle prossime vi faremo conoscere altri particolari», fa sapere Emilio Izzo, uno dei promotori dell’iniziativa.