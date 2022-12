Tiziano Rosignoli, coach della New Minibasket Isernia, è “allenatore benemerito”

Prestigioso riconoscimento alla carriera professionale del coach Tiziano Rosignoli, responsabile tecnico della New Minibasket Isernia: da oggi è infatti “allenatore benemerito”.

L’importante qualifica è stata rilasciata dal CNA Nazionale (Comitato Nazionale Allenatori) della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro).

Vengono nominati allenatori benemeriti i coach in possesso della tessera da almeno 25 anni e che, in questo lungo periodo, hanno dimostrato qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera di sviluppo dell’immagine della pallacanestro in Italia.

Rosignoli – istruttore nazionale di mini basket dal 1989 – è un vero e proprio punto di riferimento per il movimento. E non solo nella provincia di Isernia.

Da anni porta avanti quella che per lui è una missione. Mette in campo (e fuori dal campo) il massimo dell’impegno. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: ha trasmesso e continua a trasmettere l’amore per questo sport a intere generazioni di ragazzi.

Non a caso il progetto New Minibasket nasce da un gruppo di genitori che da bambini hanno cominciato a muovere i primi passi nel mondo della pallacanestro proprio sotto la guida di Rosignoli.

“Una gioia immensa per tutta la nostra giovane società – si legge su un post pubblicato su Facebook dalla New Minibasket Isernia – che proprio grazie a Tiziano (e non solo) sta crescendo giorno dopo giorno, facendo appassionare al gioco del basket tantissimi bambini e le loro rispettive famiglie. Tutta la società si complimenta col caro Tiziano e lo ringrazia per quanto ogni giorno insegna a noi e a tutti i nostri iscritti. Siamo felicissimi di averti dalla nostra parte”.