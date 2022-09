Tirocinio in Europa per giovani diplomati, ‘ci pensa’ Scuola d’Impresa

Scuola d’Impresa Srl presenta e promuove, nell’ambito del Programma Erasmus Plus Ambito VET – EAC/A02/2020, M.O.L.I.S.E. + esperienze di mobilità transnazionali, della durata di 4 mesi, per 100 neodiplomati molisani, verso il Belgio, l’Irlanda, la Spagna e Malta.

La mobilità transnazionale rappresenta uno degli strumenti di “empowerment” più efficaci ed è finalizzato a promuovere l’apprendimento linguistico in contesto e l’acquisizione di competenze professionalizzanti attraverso l’esperienza on-the-job.

Tra gli obiettivi specifici del progetto: ridurre il tasso di disoccupazione giovanile molisano, supportando i beneficiari nel loro collocamento presso aziende estere o italiane, ma anche contrastare il fenomeno della “fuga di cervelli” attraverso il finanziamento di esperienze di mobilità transnazionale dalle quali i beneficiari riporteranno “in patria” quanto appreso in Europa; supportare lo sviluppo dei settori economici individuati favorendo la formazione professionale di 100 learners e l’acquisizione di competenze tecniche e trasversali relativamente alle seguenti qualifiche: “Tecnico del Marketing turistico e della promozione del territorio”, e “Operatore di servizi di promozione ed accoglienza turistica”; supportare la crescita inclusiva del Molise.

I partecipanti al progetto “M.O.L.I.S.E+” saranno 100 diplomati degli a.s. 2019-2020 e 2020-2021, provenienti da Istituti scolastici molisani, con indirizzo Turismo, Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM), Accoglienza turistica/alberghiera e Linguistico, in possesso del titolo da non oltre 1 anno dalla data della loro mobilità.

I 100 partecipanti vivranno un’esperienza di tirocinio della durata di 4 mesi presso aziende estere dei settori del turismo e del marketing grazie al contributo e alla partecipazione attiva di tutti i membri del Consorzio (Scuola d’Impresa Srl in qualità organismo capofila, Comune di Campobasso, Comune di Montagano, I.I.S.S. “Leopoldo Pilla”, IPSEOA “Federico di Svevia”, I.S.I.S. “Fermi-Mattei”, Liceo Statale “G. Maria Galanti”, CNA di Campobasso, FMTS Experience S.r.l., Associazione T.H.O.R. ONLUS, Ranallo Grandi Eventi Srl).