“Tiro dinamico”, tutto pronto per la 1° edizione della gara con le repliche dei fucili da softair

E’ tutto pronto per la prima edizione di “Tiro dinamico”, l’evento organizzato utilizzando le repliche dei fucili da softair. La gara si terrà il prossimo 16 agosto a Pizzone, in piazzale delle Vigne dei Santi, in collaborazione con il poligono Shooter Club Alto Sangro.

La gara si terrà utilizzando il regolamento ufficiale dell’associazione di tiro “doppia azione” e, nell’arco di tutta la giornata, sarà presente un istruttore dell’area centro, Gianluca Morino.

Saranno messe a disposizione dei partecipanti quattro repliche delle armi corte da softair, porta caricatori e caricatori per chi non ne fosse provvisto.

Per chi, invece, vuole solo provare il brivido del tiro dinamico e non vorrà partecipare alla gara, l’evento è totalmente gratuito infatti è previsto uno stage di tiro dedicato alla prova.

Al termine della gara si terrà la premiazione per coloro che si saranno classificati nei primi 3 migliori tempi. Per info e prenotazioni è possibile contattare Christian al 333.1998184.