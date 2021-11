Tiro al volo con il campione mondiale D’Ambrosio: grande esperienza per gli studenti del Majorana

I ragazzi dell’Istituto Ettore Majorana di Termoli sono in campo insieme al campione mondiale Simone D’Ambrosio e alla molisana Mariantonietta Fappiano della Nazionale B Italiana Tiro al Volo

Bellissima esperienza formativa e giornata dedicata al Tiro al Piattello. I ragazzi dell’Istituto Ettore Majorana di Termoli, nella giornata di sabato scorso, sono in campo insieme al campione mondiale Simone D’Ambrosio e alla molisana Mariantonietta Fappiano della Nazionale B Italiana Tiro al Volo.

L’iniziativa del Coni rientra nel progetto ‘Il tiro a volo nella scuola-incontro con il campione’ e mira a promuovere le diverse discipline sportive del tiro a volo per avvicinare i giovani ad uno sport che, a causa della non conoscenza, unita alla superficialità o al pregiudizio viene di solito considerato poco adatto ai giovani.

“Grazie alla FITAV Molise per l’ospitalità e per aver regalato ai nostri alunni una bellissima giornata di sport. Grande professionalità dei docenti accompagnatori di scienze motorie. Premi per due alunni e targa anche per l’Istituto che ha dimostrato per l’ennesima volta le sue grandi risorse”.