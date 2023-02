Tir si schianta contro il pilastro del sovrappasso, conducente salvo per miracolo

L’incidente sulla Statale 16 proprio al confine tra Molise e Abruzzo. Traffico in tilt a lungo

E’ rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo del mezzo prima di essere estratto dai vigili del fuoco. Avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi l’incidente che si è verificato nelle prime ore della mattinata lungo la Statale 16 all’altezza della rotonda che segna il confine tra Molise e Abruzzo.

Per cause ancora in corso di accertamento un tir che stava viaggiando sulla corsia nord, proveniente da Termoli e diretto verso Vasto, sarebbe salito con due ruote sulla rotatoria impattando contro il pilastro del sovrappasso all’incrocio tra la Statale 16, via Andrea Doria e la strada che conduce alla zona industriale di Piana Sant’Angelo.

Sono stati alcuni automobilisti in transito a prestare le prime cure al camionista in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco e dei medici del 118 che lo hanno estratto dalle lamiere dell’abitacolo per condurlo per accertamenti in pronto soccorso.

Il traffico è rimasto bloccato a lungo per consentire le operazioni di rimozione del mezzo che nell’impatto ha perso anche molto del suo carico. L’impatto con il pilastro ha accorciato la parte destra dell’abitacolo, opposta al lato in cui era seduto il conducente, che così ha evitato conseguenze peggiori. (foto nella gallery, in alto e in home page www.chiaroquotidiano.it)