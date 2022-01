Strada chiusa in entrambi i sensi di marcia e traffico deviato sulla Sp 53. È il bilancio di un incidente che si è verificato nella mattinata di oggi, 24 gennaio, alle porte di Campobasso sulla Statale 87. Per cause ancora in corso di accertamento un tir si è scontrato all’ingresso della galleria Lama Bianca. Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale dell’Anas.

Seguono aggiornamenti