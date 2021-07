Tir si ribalta sulla Statale e finisce nella scarpata, un ferito e disagi alla circolazione

Ancora un incidente sulle strade molisane. Nel pomeriggi odi oggi, venerdì 16 luglio, poco prima delle 17.30, un tir è uscito di strada lungo la Trignina, precisamente al chilometro 38+600 della Strada Statale 650 in territorio di Trivento. Il mezzo pesante si è ribaltato finendo la sua corsa nella scarpata. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, ma probabilmente ha contribuito l’asfalto reso viscido dalla pioggia che è caduta copiosa nelle ultime ore sulla nostra regione. Ferito il conducente del tir che è stato immediatamente trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

Il traffico ha subito forti rallentamenti perché l’arteria è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di recupero del mezzo incidentato, operazioni ovviamente complicate viste le dimensioni dello stesso.

Sul posto le ambulanze del 118, le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e personale Anas.