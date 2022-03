Tir si ribalta sulla Statale 17, ferito il conducente: ennesimo incidente di giornata

L’uomo è stato trasportato presso il pronto soccorso del Cardarelli

Giornata difficile in Molise sul fronte degli incidenti stradali. Ennesimo sinistro avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30 di oggi, martedì 29 marzo, lungo la Strada Statale 17, precisamente al chilometro 213+700, in località Campochiaro.

Per cause in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine, un tir è uscito fuori strada ribaltandosi e finendo la sua corsa nella scarpata.

Terribile l’impatto per il conducente del mezzo pesante che è stato immediatamente soccorso, prima dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso che lo hanno liberato dall’abitacolo, poi dai sanitari del 118 giunti immediatamente sul posto. L’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Nessuna conseguenza per la circolazione.

Sul posto i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, i sanitari del 118 e personale Anas.