Tir si ribalta e prende fuoco: disposta l’autopsia sul corpo del 42enne di Angri

È stato disposto l’esame autoptico sul corpo del 42enne di Angri deceduto tragicamente nel pomeriggio di mercoledì 2 settembre 2020. Il suo tir si è ribaltato, è finito in una scarpata e si è incendiato, nel tratto compreso tra Guardiaregia e Campochiaro. Ancora non è chiaro se l’uomo sia deceduto per lo schianto oppure per il rogo che è divampato all’interno della cabina. Sul posto sono giunte immediatamente tre squadre dei Vigili del Fuoco, ambulanze del 118 e forze dell’ordine. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, mentre i Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dalle lamiere.