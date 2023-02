Tir si ribalta e perde il carico, ferito il camionista al volante del mezzo distrutto

Pauroso incidente sulla Ss 158 in territorio di Colli a Volturno. Soccorsi sul posto

Un pauroso incidente si è verificato questo pomeriggio, giovedì 16 febbraio, sulla Strada Statale 158 al chilometro 27+100 in territorio di Colli a Volturno.

Un tir che stava trasportando bottiglie d’acqua – come si evince dalle foto – per cause ancora al vaglio degli inquirenti avrebbe perso il controllo, ribaltandosi. Ferito l’uomo al volante del mezzo pesante, rimasto intrappolato in quel che rimane della motrice.

Immediati i soccorsi che si sino fiondati sul luogo dell’incidente per soccorrere il camionista, trasferito dal 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Veneziale di Isernia. Sul posto anche i Carabinieri di Colli a Volturno, i Vigili del fuoco ed il personale dell’Anas.

Istituito il senso unico alternato per il tempo necessario a liberare l’arteria del tir e del carico: le casse d’acqua hanno completamente invaso la carreggiata.