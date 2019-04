Tir scortato dalla Finanza al porto di Termoli

REDAZIONE TERMOLI

I particolari ancora non si conoscono ma stando ai primi riscontri un a pattuglia della Guardia di Finanza avrebbe scortato fino al porto di Termoli un tir. Tutto sarebbe avvenuto nella tarda serata di ieri quando i militari avrebbero svolto una serie di accertamenti sul veicolo e ascoltando anche l’autista. Non è chiaro se si tratti di un controllo di routine o altro. In queste settimane i militari stanno portando a termine tutta una serie di accertamenti per la prevenzione e repressione dei reati in genere.