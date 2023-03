Tir sbanda e finisce di traverso sulla Statale, strada bloccata

E’ successo nel primo pomeriggio lungo la SS 17: nessuna conseguenza seria per il conducente del mezzo pesante

Camion di traverso lungo la carreggiata e Statale bloccata. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 marzo, lungo la SS 17, precisamente al chilometro 188+250 in territorio di Castelpetroso. L’autista di un camion ha perso il controllo del mezzo pesante in quel tratto di strada sottoposto a lavori dove c’è il restringimento della carreggiata, andandosi a schiantare contro il guardrail.

Il tir è rimasto intraversato sulla Statale provocando il blocco della strada.

Nessuna conseguenza seria per l’uomo alla guida dell’autoarticolato, mentre sulle cause del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto Vigili del Fuoco e personale Anas.