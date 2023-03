Tir sbanda e finisce di traverso sulla Statale, strada bloccata per ore: grave un 60enne

E’ successo nel primo pomeriggio lungo la SS 17: nessuna conseguenza seria per il conducente del mezzo pesante

Camion di traverso lungo la carreggiata e Statale bloccata. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 marzo, lungo la SS 17, precisamente al chilometro 188+250 in territorio di Castelpetroso. L’autista di un camion ha perso il controllo del mezzo pesante in quel tratto di strada sottoposto a lavori dove c’è il restringimento della carreggiata, andandosi a schiantare contro il guardrail. L’uomo al volante, un 60enne nordafricano, è stato scaraventato fuori dalla cabina e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso del Veneziale di Isernia. Successivamente è stato trasferito presso il Neuromed dove si trova in prognosi riservata.

Il tir è rimasto intraversato sulla Statale provocando il blocco della strada e sulle cause del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto sanitari del 118, Vigili del Fuoco e personale Anas.

La Statale 17 è stata riaperta, con senso unico alternato, alle 16.40.