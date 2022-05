Tir sbanda e finisce di traverso sulla Statale 85 occupando entrambe le corsie, disagi alla circolazione

Strada chiusa al traffico il tempo necessario alla rimozione del mezzo pesante

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 maggio, un tir è finito di traverso sulla Strada Statale 85, precisamente al chilometro 36,200, in territorio di Macchia d’Isernia, occupando entrambe le corsie. Con molta probabilità a far perdere il controllo del mezzo pesante all’autista, è stato l’asfalto reso viscido dalla pioggia che è caduta nella zona nel primo pomeriggio di oggi.

Il traffico ha subito rallentamenti e l’arteria è stata a lungo chiusa alla circolazione per permettere la rimozione del mezzo pesante.

Sul posto si sono recati i Carabinieri di Venafro e la Polstrada di Isernia, per ricostruire la dinamica del sinistro, i Vigili del Fuoco di Isernia per la rimozione del tir e personale Anas per regolare la circolazione.