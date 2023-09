Tir rimane incastrato sotto al cavalcavia (foto-video)

Necessario l’intervento di un’autogrù dei Vigili del Fuoco

Nella serata di oggi, giovedì 7 settembre, un tir in transito sulla Strada Statale 652, all’altezza di Rionero Sannitico, ha imboccato una strada non adatta al mezzo pesante rimanendo bloccato sotto un cavalcavia e impossibilitato a muoversi a causa di alcune ruote fuori strada.

Per rimuoverlo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Isernia che con l’autogrù in dotazione hanno rimesso il tir in careggiata consentendo di riprendere la marcia.

Per ausilio alle operazioni presenti anche i Carabinieri della stazione di Forlì del Sannio.