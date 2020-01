Tir resta “incastrato” alla rotonda. Traffico in tilt

Chissà quante imprecazioni saranno volate questa mattina lungo una trafficatissima via Insorti d’Ungheria a Campobasso. Lo stesso autista dell’autoarticolato ne avrà lanciata più di qualcuna quando ha capito di essersi infilato in una specie di vicolo cieco dato il suo tir è rimasto “impantanato” nella rotonda che regola il traffico di auto che a quell’ora è particolarmente intenso.

Lunghe file di auto si sono formate nell’uno e nell’altro senso della carreggiata paralizzando il traffico in uno dei punti nevralgici della città. Cosi come testimoniano queste foto che ci ha inviato un nostro affezionato lettore, non sono stati momenti facili. E a qualcuno sono saltati pure i nervi.