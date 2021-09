Tir prende fuoco in A14: rallentamenti e code all’uscita di Termoli

Ha preso fuoco nel tratto di autostrada compreso tra Vasto nord e Vasto sud e ha provocato rallentamenti con un chilometro di coda tra Termoli e Vasto sud l’incendio a un tir che si è verificato questa mattina, 20 settembre. Il mezzo pesante stava transitando in autostrada quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco senza fortunatamente provocare feriti. Per i veicoli diretti a Pescara, dopo l’uscita obbligata a Vasto sud-Montenero di Bisaccia bisogna percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Vasto nord. Percorso inverso per i veicoli diretti a Bari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Autostradale del distaccamento di Vasto Sud.