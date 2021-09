Tir perde carico di birra sulla Bifernina: disavventura per gli automobilisti

Disavventura lungo la Bifernina nella mattinata di oggi, 21 settembre, per gli automobilisti in transito. Un camion adibito al trasporto di birra ha perso gran parte del carico lungo la carreggiata, precisamente al Km 5, nei pressi del ponte sul torrente Rio con diverse conseguenze. Vetri rotti e fiumi di birra hanno invaso la strada che è stata ridotta ad una sola corsia per permettere le operazione di sgombero. Con grande pazienza gli automobilisti hanno dovuto districarsi tra i vetri per non danneggiare gli pneumatici.