Tir nella scarpata, strada chiusa per il recupero del mezzo pesante

Ieri il rocambolesco incidente stradale che ha visto coinvolto un tir. Il mezzo pesante si è ribaltato finendo la sua corsa in una scarpata nei presso di Campochiaro.

Questa mattina, mercoledì 30 marzo, strada chiusa temporaneamente per permettere il recupero del mezzo pesante. La Strada Statale 17, nei pressi di Campochiaro, è chiusa dal chilometro 212+600 al chilometro 214+275. Il traffico è stato momentaneamente deviato sulla CB – IS e BN – IS e viceversa sulla SS 647 dir/A e strade provinciali.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.