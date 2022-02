“Tir lumaca” anche sulla Bifernina contro il caro-carburanti

Intanto l’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di oggi 24 febbraio fa schizzare anche il prezzo del gas

E’ una protesta pacifica, ma è anche una protesta forte che già da ieri èstata posta in essere dagli autotrasportatori italiani.

Una “rivolta” che tocca anche il Molise come vediamo dalle immagini e dal breve video girato questa mattina sulla principale arteria stradale della regione: la Bifernina. Fortunatamente fino ad ora non si registrano incidenti o problemi di sorta perché la circolazione delle auto è regolare anche se rallentata per la presenza dei mezzi pesanti parcheggiati a bordo strada.



Una protesta inscenata contro il caro-carburanti e che non promette niente di buono sul fronte energetico e del riforimento stando alle notizie che giungono dall’Est Europa interessato dall’invasione russa in Ucraina iniziata proprio all’alba di oggi 24 febbraio 2022, una escalation che ha fatto schizzare il prezzo del gas in tutte le Borse del mondo.

La stessa azienda La Molisana, ieri ha annunciato il blocco della produzione. (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO IN QUESTIONE)