Tir invade la corsia opposta ed esce fuori strada, paura sulla tangenziale

Tanta paura e panico tra gli automobilisti di passaggio sulla tangenziale di Isernia questa mattina, lunedì 31 luglio, quando il conducente di un Tir diretto verso Campobasso ha perso il controllo del suo autocarro, per cause in corsi di accertamento ed ha invaso la corsia opposta, fino a scavallare oltre il guard rail e a fermarsi appena a lato della barriera. Per fortuna solo tanta paura perché il camionista non ha investito nessuna auto proveniente in senso inverso prima di superare il guard rail. Su posto Carabinieri e 118. Solo tanto spavento e qualche contusione per il conducente del Tir, ora bisognerà capire le cause di quanto accaduto, intanto il camionista è stato portato in ospedale per essere sottoposto alle analisi e verificare il suo stato. Traffico rallentato a senso alterno fin quando i vigili del fuoco hanno tirato fuori il tir dalla scarpata laterale alla strada.