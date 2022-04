Tir impantanato sulla ferrovia, i Vigili del Fuoco rimuovono il mezzo pesante

Questa mattina, mercoledì 6 aprile, un autoarticolato è rimasto bloccato sui binari all’altezza di un passaggio sulla Statale 17 all’altezza del bivio di San Polo.

Il conducente, stando alle informazioni che trapelano, stava effettuando una manovra vietata sulla Provinciale quando, resosi conto di non poter andare avanti, ha tentato una marcia indietro e si è infossato in una cunetta con conseguente inclinamento del mezzo pesante che è rimasto pertanto impantanato sul lato della provinciale. Immediatamente è scattato l’allarme e i Vigili del Fuoco hanno operato per rimuovere il mezzo pesante e rimetterlo in carreggiata.

Sul posto addetti delle Ferrovie dello Stato, Vigili del Fuoco e carabinieri di Bojano.