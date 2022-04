Tir impantanato sulla ferrovia, bloccata la tratta Campobasso-Roma

Per fortuna in quel momento non sopraggiungeva alcun treno

Questa mattina, mercoledì 6 aprile, un autoarticolato è rimasto bloccato sui binati all’altezza di un passaggio a livello in territorio di Bojano.

Il conducente resosi conto di non poter andare avanti, ha tentato una marcia indietro e si è infossato in una cunetta con conseguente inclinamento del mezzo pesante che è rimasto pertanto impantanato. Per fortuna in quel momento non sopraggiungeva alcun treno: immediatamente è scattato l’allarme con le Ferrovie che hanno bloccato il transito e i Vigili del Fuoco che hanno operato per rimuovere il mezzo pesante e rimetterlo in carreggiata.

Sul posto addetti delle Ferrovie dello Stato, Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine.

La tratta Roma – Campobasso è stata bloccata in entrambe le direzioni sino al termine delle operazioni di rimozione del tir.

